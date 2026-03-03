Космонавт рассказал, почему с орбиты непросто наблюдать лунное затмение

МКС, 3 марта. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на МКС, командир станции, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал кадры полного лунного затмения, сделанные с борта МКС, отметив, что запечатлеть явление было непростой задачей.
«В отличие от людей на Земле, у экипажа МКС наблюдать за затмением непрерывно возможности нет — у каждого на борту есть план работ, да и за время явления МКС успевает сделать три витка. Но несколько кадров все-таки удалось сделать», — сказал он.
Днем 3 марта жители Дальнего Востока увидели полное лунное затмение, максимум затмения пришелся на 14:33 мск.