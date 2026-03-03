Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ядерного оружия в Иране не нашли

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло в Иране ядерное оружие, но ограничения на допуск инспекторов не позволяли назвать ядерную программу страны однозначно мирной. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
— Я был предельно ясен и последователен в докладах по ядерной программе Ирана: хотя доказательств того, что республика создает ядерную бомбу, нет, значительные запасы урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для ядерного оружия, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывали серьезную обеспокоенность, — написал он в соцсети X.
Поэтому в предыдущих докладах говорилось, что до тех пор, пока Иран не окажет содействие в урегулировании остающихся вопросов по гарантиям, МАГАТЭ «не сможет подтвердить, что ядерная программа страны носит мирный характер», отметил Гросси.
МАГАТЭ ранее подтвердило сообщения о повреждениях зданий ядерного объекта в иранском Натанзе. По словам представителей агентства, радиологических последствий не ожидается.
Вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что войска Израиля и США дважды ударили по иранскому ядерному объекту в Натанзе 1 марта вопреки международным нормам.