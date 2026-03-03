Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ядерного оружия в Иране не нашли

— Я был предельно ясен и последователен в докладах по ядерной программе Ирана: хотя доказательств того, что республика создает ядерную бомбу, нет, значительные запасы урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для ядерного оружия, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывали серьезную обеспокоенность, — написал он в соцсети X.