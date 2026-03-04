В Краснодаре расширят список мест для выступлений уличных музыкантов

В Краснодаре расширят перечень локаций, где разрешены выступления уличных музыкантов и других артистов. С конца декабря 2025 года в городе действует особый порядок, регулирующий уличные представления.
«До настоящего момента, в связи с холодным сезоном, было подано лишь 10 заявок, все из которых получили одобрение. Однако, ожидается увеличение числа желающих выступать на открытых пространствах с приходом теплой погоды», — рассказала глава управление культуры администрации Краснодара Дарья Семендяева.
В городе определено 27 официальных площадок для выступлений уличных артистов. Как пояснила Семендяева, этот список будет пополнен, в том числе за счет локаций на улице Красной.
Контроль за соблюдением установленных правил будут осуществлять представители управления культуры совместно с сотрудниками МВД. Нарушителям грозит административная ответственность.