В Краснодаре расширят список мест для выступлений уличных музыкантов

Новые локации для уличных артистов появятся в Краснодаре с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре расширят перечень локаций, где разрешены выступления уличных музыкантов и других артистов. С конца декабря 2025 года в городе действует особый порядок, регулирующий уличные представления.

«До настоящего момента, в связи с холодным сезоном, было подано лишь 10 заявок, все из которых получили одобрение. Однако, ожидается увеличение числа желающих выступать на открытых пространствах с приходом теплой погоды», — рассказала глава управление культуры администрации Краснодара Дарья Семендяева.

В городе определено 27 официальных площадок для выступлений уличных артистов. Как пояснила Семендяева, этот список будет пополнен, в том числе за счет локаций на улице Красной.

Контроль за соблюдением установленных правил будут осуществлять представители управления культуры совместно с сотрудниками МВД. Нарушителям грозит административная ответственность.