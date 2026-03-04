В Краснодаре расширят список мест для выступлений уличных музыкантов

«До настоящего момента, в связи с холодным сезоном, было подано лишь 10 заявок, все из которых получили одобрение. Однако, ожидается увеличение числа желающих выступать на открытых пространствах с приходом теплой погоды», — рассказала глава управление культуры администрации Краснодара Дарья Семендяева.