Гросси заявил, что МАГАТЭ не обнаружило в Иране ядерное оружие

Рафаэль Гросси при этом признал, что ограничения на допуск инспекторов не позволяют назвать ядерную программу Ирана однозначно мирной. По его словам, сейчас МАГАТЭ не может этого подтвердить.
«Хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, нет, значительные запасы урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для ядерного оружия, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывали серьезную обеспокоенность», — уведомил глава МАГАТЭ.
Агентство ранее подтвердило факт повреждения зданий на заводе по обогащению урана в иранском Натанзе. Выводы основаны на анализе последних доступных спутниковых снимков.
