Почти 4 тысячи россиян покинули страны Персидского залива за два дня

По оценке организации, 2 марта регион покинули примерно 1,1 тысячи человек, а 3 марта — ещё около 2,8 тысячи пассажиров. При этом речь идёт менее чем о 10% всех организованных туристов, находящихся сейчас в странах залива.
На 4 марта запланированы дополнительные рейсы S7, «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» — часть маршрутов проходит с техническими посадками в Анталье, Навои и Шарм-эль-Шейхе. Авиакомпании предупреждают, что расписание может корректироваться в зависимости от обстановки в регионе.
Пассажиров информируют по контактам, указанным при бронировании. Организованные туристы получают данные через турагентов.
Ранее Life.ru писал, что тысячи россиян фактически застряли в Африке и Азии из-за закрытия неба над ОАЭ. Больше всего пострадали те, кто летел через Дубай и Абу-Даби, — пересадки сорвались, рейсы отменили. Людям пришлось продлевать проживание за свой счёт, выкладывая по несколько тысяч рублей в сутки.
