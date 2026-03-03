Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вассерман напомнил о «многовековом опыте мести» у Ирана: как на США и Израиле скажутся провокации

Вассерман отреагировал на слова Ирана о вратах мести для США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Журналист и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал заявление Ирана о «вратах мести» для США и Израиля. Он считает, что Тегеран обязательно отреагирует на провокации Вашингтона и Тель-Авива. Об этом Анатолий Вассерман рассказал в беседе с aif.ru.

Публицист отметил, что нужно серьезнее отнестись к словам представителя КСИР Али Мохаммада Наини о «вратах ада». По словам журналиста, у иранцев есть «многовековой опыт мести». Они в ней изобретательны, добавил он.

«Вероятно, будут использовать разнообразные диверсионные и террористические методы. Взрывы, стрельба — в Израиле и США много чего будет происходить», — предположил Анатолий Вассерман.

Как заявляет Минобороны Ирана, агрессоры в ближайшие дни будут вынуждены прекратить операцию против Тегерана. В МО отметили высокий уровень военного потенциала Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше