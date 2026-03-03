Вассерман напомнил о «многовековом опыте мести» у Ирана: как на США и Израиле скажутся провокации

Журналист и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал заявление Ирана о «вратах мести» для США и Израиля. Он считает, что Тегеран обязательно отреагирует на провокации Вашингтона и Тель-Авива. Об этом Анатолий Вассерман рассказал в беседе с aif.ru.
Публицист отметил, что нужно серьезнее отнестись к словам представителя КСИР Али Мохаммада Наини о «вратах ада». По словам журналиста, у иранцев есть «многовековой опыт мести». Они в ней изобретательны, добавил он.
«Вероятно, будут использовать разнообразные диверсионные и террористические методы. Взрывы, стрельба — в Израиле и США много чего будет происходить», — предположил Анатолий Вассерман.
Как заявляет Минобороны Ирана, агрессоры в ближайшие дни будут вынуждены прекратить операцию против Тегерана. В МО отметили высокий уровень военного потенциала Ирана.