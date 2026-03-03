Депутат Журавлев: США завязли в войне с Ираном надолго

География ударов Ирана ширится с каждым днем. Дроны долетают до Кипра, целясь там в военные объекты. Аналитики отмечают, что цель не только конкретные удары, но и парализовать крупные инфраструктурные узлы, в частности, в Дубае перестал работать аэропорт. Простой воздушной гавани в 1 минуту оценили в сумму почти в один миллион долларов. Это суммарные потери всех сфер, от перевозчиков до отелей, пишет Царьград.