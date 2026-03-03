Депутат Журавлев: США завязли в войне с Ираном надолго

В итоге США завязли в войне. В итоге мы видим в новостях «хмурые лица Трампа и его министра войны Хегсета». Парламентарий подчеркнул, что сов времен Перл-Харбора Америка не пропускала таких серьезных ударов по своей военной инфраструктуре. Иран продолжает бить прицельно.
— У Тегерана есть четкий план противостояния, а вот союзники США в Персидском заливе уже запросили перемирия, — подчеркнул Журавлев в беседе с Газета.ru.
Депутат отметил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot стремительно заканчиваются.
28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Дональд Трамп объявил начало войны и требует отказа Тегерана от ядерных амбиций. В ответ Иран нанес удары по многим странам Персидского залива, где имеются американские базы.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru отметил, что Израиль и США не в состоянии провести полноценную наземную операцию на территории такой крупной страны как Иран.
Страны разделяет внушительное расстояние и перебросить значительный контингент воздушным путем невозможно.
— США теоретически могли бы провести наземную операцию, задействовав территории соседних государств, в том числе Ирака. Но мы знаем, что все последние наземные операции Соединенных Штатов заканчивались плачевно, — отметил политолог.
Анализируя ситуацию в мире, политолог Данила Гуреев отметил, что американцы могут начать войну с кем угодно, особенно если страна не рассчитывает на свои внешнеполитические силы.
— Но если прагматично к этому вопросу подходить, то вероятность войны с Китаем не просто маловероятна, она близка к нулю, — отметил он в беседе с 360.ru.
География ударов Ирана ширится с каждым днем. Дроны долетают до Кипра, целясь там в военные объекты. Аналитики отмечают, что цель не только конкретные удары, но и парализовать крупные инфраструктурные узлы, в частности, в Дубае перестал работать аэропорт. Простой воздушной гавани в 1 минуту оценили в сумму почти в один миллион долларов. Это суммарные потери всех сфер, от перевозчиков до отелей, пишет Царьград.