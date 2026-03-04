Что можно и нельзя делать в Архипов день 4 марта, который называют Филя Вешний

Православная церковь 4 марта вспоминает святых Архипа и Филимона. В народе отмечают Архипов день. Вместе с тем существует еще одно название — Филя Вешний. Это связано с тем, что с 4 марта весна еще больше вступала в свои права.
Что нельзя делать 4 марта.
Не рекомендуется хвастаться своими успехами. Предки верили, что можно лишиться удачи. Не стоит проводить день в одиночестве. Также нельзя 4 марта смотреть на падающие звезды.
Что можно делать 4 марта.
По традиции, 4 марта всегда пекли каравай. Им угощали родственников и близких людей. Каравай необходимо было съесть весь, чтобы год оказался удачным.
Согласно приметам, теплый день предвещал непредсказуемую весну. В том случае, если в лесу встретится серый заяц, то погода будет теплой. Если же встретится белый заяц, то ждали снегопадов.
