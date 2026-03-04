Весна-2026: 5 главных антитрендов в одежде, которые делают нас старомодными

Мода — дама капризная, и весна 2026 года четко очерчивает круг того, что пора отправить на дальнюю полку или в секонд. Пока дизайнеры на Неделях моды продвигают легкость, технологичность и «тихую роскошь», некоторые вещи из нашего гардероба выдают в нас отстающих от времени. Проверьте, не затесались ли эти 5 антитрендов в ваш шкаф.
1. Тотальный деним «с ног до головы» (Total Look 2010-х).
В 2016-м это было смело, в 2020-м — база, а в 2026-м — моветон. Речь не о классическом сочетании джинсовой куртки и джинсов (это было уместно в стиле Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка), а именно о нарочитом «деним-дуэте» одной фактуры и цвета.
Почему это антитренд?
Мода ушла в сочетание фактур. Сейчас важно, чтобы деним играл соло, а не дуэтом с самим собой. Сочетание «куртка + джинсы» одного оттенка удешевляет образ и превращает его в униформу курьера, а не в стильный лук.
Чем заменить?
Носите джинсы с пиджаками из костюмной ткани, а джинсовку накидывайте поверх шелковых платьев или кожаных брюк. Деним должен быть акцентом, а не тотальным фоном.
2. Обувь на массивной платформе (тракторная подошва).
Давным-давно мы все дружно покупали «гады» и «тракторы», чтобы быть выше и брутальнее. Весной 2026 года такие модели становятся визуальным шумом. Дизайнеры делают ставку на элегантность и комфорт, но без лишнего веса.
Почему это антитренд?
Грубая подошва высотой в 5 сантиметров перегружает силуэт. В эпоху увлечения осознанностью и натуральностью такая обувь выглядит агрессивно и неестественно. К тому же, она визуально укорачивает ноги, даже несмотря на высоту.
Чем заменить?
Присмотритесь к изящным лоферам на невысокой рифленой подошве (тракторной, но приземистой), к классическим оксфордам или к тренду сезона — обуви на тонкой подошве с мысом, как у балеток, но на устойчивом каблуке.
3. Оверсайз «с чужого плеча».
Оверсайз никуда не уходит, но он мутирует. Свитера и пиджаки, которые висели балахоном и скрывали фигуру, уходят в прошлое. Мода 2026 года — это анатомичность и комфортный, но продуманный крой.
Почему это антитренд?
Бесформенные мешки создают эффект неряшливости, а не стильной небрежности. Выглядит так, будто вы надели вещь старшего брата, а не специально купили вещь с правильной геометрией.
Чем заменить?
Ищите объем в плечах (структурированный оверсайз), но с четкой линией плеча и зауженным рукавом. Пиджак должен сидеть как построенный, даже если он большого размера. Свитера лучше заправлять в брюки или юбки, чтобы обозначить талию.
4. «Кислотные» неоны.
Помните то время, когда мы красили волосы в розовый и покупали лимонные лосины, чтобы зарядиться энергией? Весна 2026 — про приглушенность и природные оттенки. Яркие цвета остаются, но они становятся сложными.
Почему это антитренд?
Открытые неоновые кислотные тона (зеленый лайм, электрик, фуксия) вступают в конфликт с трендом на digital-детокс и спокойствие. Они выглядят дешево и вызывающе в плохом смысле этого слова — как крик о помощи, а не как заявление о себе.
Чем заменить?
Выбирайте яркие, но «выцветшие» или пыльные оттенки. Цвет весны 2026 — это лавандовый туман, приглушенный терракот, цвет морской волны с серым подтоном и насыщенный, но глубокий винный.
5. Сумки-багеты через плечо.
Мила Йовович в «Пятом элементе» была иконой стиля, но ее сумка-кошелек на длинном ремешке перестает быть актуальной для повседневности. Тренд на микро-сумки, в которые не влезает даже помада, сходит на нет.
Почему это антитренд?
Слишком маленькие сумки на длинном ремне, болтающиеся где-то на уровне бедра, создают эффект суетливости. К тому же, это просто непрактично, а современный подход к моде требует функциональности.
Чем заменить?
В моду возвращаются сумки кросс-боди среднего размера (наискосок через грудь), но более мягких форм. А также главный хит — объемные сумки-шоперы из мягкой кожи или замши, которые можно носить в руке или на сгибе локтя. Они добавляют образу статусности и спокойствия.
