Весна-2026: 5 главных антитрендов в одежде, которые делают нас старомодными

Мода — дама капризная, и весна 2026 года четко очерчивает круг того, что пора отправить на дальнюю полку или в секонд. Пока дизайнеры на Неделях моды продвигают легкость, технологичность и «тихую роскошь», некоторые вещи из нашего гардероба выдают в нас отстающих от времени. Проверьте, не затесались ли эти 5 антитрендов в ваш шкаф.