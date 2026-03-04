Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать весной, чтобы исключить скрытый дефицит

Весна — это не только время романтических рассветов и пения птиц. Для нашего организма это финишная прямая марафона под названием «зима». Мы потратили ресурсы на борьбу с вирусами, на обогрев тела в холода и на переработку тяжелой праздничной пищи.
Казалось бы, солнца стало больше, пора просыпаться бодрым. Но вместо этого к вечеру вы чувствуете себя как выжатый лимон. Знакомо?
Часто мы списываем это на авитаминоз и начинаем пить витаминные комплексы горстями. Но без диагностики это игра в рулетку. Весной важно не просто «попить витаминки», а проверить конкретные точки, где дефицит возникает чаще всего.
Вот 4 анализа, которые помогут отделить обычную весеннюю лень от реальных проблем со здоровьем.
1. Ферритин: тайный склад энергии.
Многие смотрят только на гемоглобин. Если он в норме — успокаиваются. Но гемоглобин — это лишь текущий счет в кошельке, а ферритин — ваша «заначка» на черный день. Это белок, который хранит железо про запас.
Если ферритин низкий, организм работает в режиме «здесь и сейчас», без права на маневр. Отсюда:
— Сонливость после обеда;
— Холодные руки и ноги даже в тепле;
— Желание спать сразу после работы.
Норма: для женщин оптимальный уровень ферритина — от 50 до 80 мкг/л (при нижней границе в лабораториях 10−15 — это уже состояние преддефицита, при котором вы будете чувствовать усталость).
2. Витамин D: солнечный батарейка.
Зимой солнца мало, и мы сидели на своих запасах. К весне у большинства жителей средней полосы эти запасы подходят к нулю.
Витамин D отвечает не только за кости и иммунитет, но и за… бодрость духа. Он влияет на синтез дофамина и серотонина. При его дефиците мозг буквально не получает сигнала «проснись и работай».
Маркер к сдаче: 25 (OH)D.
Цель: Добиться уровня не просто «не ниже нормы» (20−30 нг/мл), а оптимального — 50−70 нг/мл. Только тогда вы почувствуете прилив сил.
3. ТТГ (Тиреотропный гормон): дирижер организма.
Щитовидная железа — главный регулятор скорости метаболизма. Весной из-за перепадов температур и стресса она часто дает сбой.
Если ТТГ повышен, все процессы в организме замедляются. Это как если бы ваш внутренний процессор работал на частоте калькулятора. Вы едите — энергия не вырабатывается. Вы спите — не восстанавливаетесь.
На что обратить внимание: Даже если ТТГ в пределах референсов лаборатории (до 4−5 мЕд/л), но вы чувствуете усталость, сухость кожи и отеки по утрам, эндокринологи рекомендуют ориентироваться на цифры не выше 2.5. Это маркер того, что щитовидная железа в тонусе.
4. Сывороточное железо: транспортная логистика.
Бывает, что ферритин в порядке, склады полны, а энергия все равно не доходит до адресата. В этом случае нужно проверить, а есть ли в крови свободное железо, которое готово отправиться в клетки прямо сейчас.
Весной, после периода инфекций, запасы железа могли истощиться. Этот анализ покажет, хватает ли вам «топлива» здесь и сейчас, чтобы не падать с ног к 16:00.
ГЛАВНОЕ: не назначайте себе лечение по бумажкам из лаборатории. Анализы — это компас, а не карта с сокровищами. Соберите данные, обязательно сходите к терапевту и покажите их.
Ведь иногда усталость лечится не железом и витамином D, а… обычным разрешением отдыхать. Но для начала исключите «физику».
Берегите себя этой весной. И помните: ваша бодрость — в ваших руках!
Почему женщина изменяет.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — подписывайтесь на «МК» в MAX.