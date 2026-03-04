Что можно, а что нельзя делать 4 марта в Архипов день

Среда, 4 марта 2026 года — день особенный. Для верующих это 10-й день Великого поста и время памяти святых Архиппа и Филимона, апостолов от семидесяти. В народном календаре этот день называют по-разному: Архипов день, День Филимона, Грачевник. В это время предки особенно чутко прислушивались к природе и строго следили за своими поступками, ведь считалось, что 4 марта можно как одним щедрым жестом притянуть удачу на весь год, так и нечаянным действием отвернуть от дома ангелов.
Что нельзя делать 4 марта: главные запреты дня.
1. Ни за что не надевайте грязную одежду.
Это, пожалуй, самый важный запрет дня. Наши предки верили: если выйти из дома в неопрятном или грязном виде, можно привлечь к себе злую клевету. Сплетни и наговоры будут преследовать вас, а смыть эту дурную славу окажется очень трудно. Более того, грязная одежда, по поверьям, отталкивает ангелов, которые в этот день заглядывают в окна, чтобы благословить дом.
2. Не выбрасывайте мусор в окно.
Это не просто вопрос этикета. Считается, что именно через окна за вашей семьей наблюдают небесные покровители. Выброшенный на улицу мешок с отбросами может прогнать ангела-хранителя от вашего жилища, оставив дом без защиты.
3. Сквернословить и хвастаться — к потерям.
Категорически нельзя ругаться, ссориться и упоминать нечистую силу. Слово в этот день имеет особую силу: все плохое, сказанное вами, может вернуться в увеличенном размере. Также под строгим запретом находится хвастовство. Если вы похвалитесь своими успехами или богатством, есть большой риск всё потерять.
4. Отказывать в помощи и быть скупым.
День святых Архиппа и Филимона требует милосердия. Отказ в милостыне или скупость могут отвернуть от вас удачу ровно на год вперед. Важно не просто дать денег, но и поделиться едой, особенно хлебом.
5. Одалживать пустую посуду.
Если в этот день вы просите что-то взаймы или возвращаете долг, следите, чтобы ведро или тарелка не были пустыми. Пустая посуда символизирует пустоту в доме и нужду. Возвращать вещи нужно наполненными, а брать в долг — только с надеждой на лучшее.
Что нужно сделать 4 марта: привлекаем достаток и весну.
1. Попросите в долг или одолжите сами.
Как ни странно, 4 марта считалось хорошей приметой попросить что-то в долг. Этим люди как бы показывали весне, что зимние припасы подошли к концу, и просили её наступить быстрее.
2. Покормите птиц и бездомных.
Увидеть в этот день грача или чайку — хороший знак. Но мало просто увидеть, нужно покормить птиц хлебными крошками. Это обещает хороший урожай и благополучие в доме.
3. Следите за огнем.
В старину в Архипов день внимательно наблюдали за пламенем в печи. Если огонь горит ровно и спокойно — год будет стабильным. Если трещит и дымит — ждите испытаний. И обязательно уберите на ночь все ножи и острые предметы со стола, чтобы не привлекать злых духов.
Народные приметы погоды на 4 марта.
Снег и сугробы — зима не хочет уходить, трава появится поздно. Увидеть чайку — скоро начнется ледоход. Грачи и галки на дороге — к ненастью. Красная луна — к теплу и дождю. Солнечный день — к урожайному году.
Проведите этот день в заботах, добрых делах и с чистой одеждой. Пусть весна войдет в ваш дом с радостью и достатком.
Кто такие святые Архипп и Филимон и почему их память отмечают в Великий пост.
В череде православных праздников и дней памяти святых легко затеряться именам, которые не на слуху. Мы привыкли к двенадцати апостолам, к Петру и Павлу, к Андрею Первозванному. Но за этой великолепной дюжиной стоит еще семьдесят человек, о которых Новый Завет говорит скупо, но чья роль в становлении христианства была колоссальной. 4 марта (а по старому стилю — 19 февраля) Церковь вспоминает троих из них: апостолов Архиппа, Филимона и святую Апфию. В 2026 году этот день выпадает на среду второй недели Великого поста, что придает воспоминаниям об этих святых особую глубину покаяния и размышлений о вере до конца.
Они не ходили по водам, как Петр. Они не держали в руках змей, как Павел. Но именно такие люди, как Филимон, Архипп и Апфия, создавали ту самую «домашнюю церковь», на которой в первые века держалась вся христианская цивилизация. Их история — это история о том, как вера превращает обычный дом в крепость, а семью — в свидетельство истины, за которую не страшно умереть.
Список семидесяти: кого выбрал Христос в последний год.
Чтобы понять, кем были Архипп и Филимон, нужно совершить небольшое путешествие во времени, в последний год земной жизни Иисуса Христа. Евангелист Лука рассказывает, что после третьей Пасхи в Иерусалиме Господь избрал еще семьдесят учеников. Это был стратегический шаг. Двенадцать апостолов были его ближайшим кругом, свидетелями ежедневных чудес. Семьдесят же он посылал на проповедь парами, давая им наставления, схожие с теми, что получили первые двенадцать. Они должны были войти в города и селения, куда сам Христос собирался прийти позже, чтобы подготовить почву, исцелять больных и возвещать о наступлении Царства Божия.
Имена многих из этих семидесяти в Евангелии не названы. Но о некоторых мы знаем из Деяний и Посланий апостолов. Среди них был и Филимон, и Архипп. Их имена не гремели на всю Иудею, они не спорили с фарисеями на площадях Иерусалима. Их служение было иным — тихим, домашним, но от того не менее действенным. После Вознесения Христова и Сошествия Святого Духа именно эти люди, прошедшие школу непосредственного общения с Учителем, стали теми мостиками, по которым вера переходила из иудейской среды в мир язычников.
Филимон: хозяин домашней церкви.
Святой Филимон жил в городе Колоссы, что во Фригии (территория современной Турции). Это был не бедный человек, именитый гражданин, который, судя по всему, занимал определенное положение в обществе. Но главное, что отличало Филимона — его гостеприимство и горячая вера. Он не просто принял христианство, но и полностью переформатировал свою жизнь под Евангелие.
Филимон превратил свой дом в церковь. В прямом смысле этого слова. В те времена у христиан не было величественных соборов, базилик и колоколен. Империя была враждебна, и последователи Христа собирались там, где было безопасно — в домах единоверцев. Дом Филимона стал именно таким местом. Здесь молились, здесь слушали чтение Посланий, здесь преломляли хлеб, совершая Евхаристию.
О том, каким человеком был Филимон, мы знаем из небольшого, но удивительно теплого письма апостола Павла. Это личное послание, которое вошло в канон Нового Завета как «Послание к Филимону». Павел пишет его из римских оков, и обращается он не только к самому Филимону, но и к «Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Эти слова — бесценное свидетельство того, что в доме Филимона уже сложилась полноценная христианская община.
Павел пишет это письмо по очень деликатному поводу. Речь в нем идет о беглом рабе Онисиме. Онисим, принадлежавший Филимону, совершил проступок и бежал, но каким-то образом встретил в Риме апостола Павла и был им обращен в христианство. Павел отправляет Онисима обратно к хозяину, но не просто как беглеца, а как брата во Христе. Он просит Филимона принять его с любовью. Это письмо — гимн христианскому милосердию и той новой реальности, где во Христе «нет раба, ни свободного». И адресовано оно именно Филимону, человеку, который, по мнению Павла, способен на такой подвиг прощения. Филимон, как гласит предание, не только принял Онисима, но и отпустил его на свободу, а позже тот стал епископом и тоже прославлен в лике святых.
Апфия: мать общины и сестра милосердия.
Рядом с Филимоном мы видим женский образ — святую Апфию. В послании Павел называет её «возлюбленной сестрой». Традиционно считается, что она была супругой Филимона. Если Филимон был сердцем домашней церкви, то Апфия была её душой и заботливыми руками.
В раннехристианских общинах роль женщин была огромна, хотя часто оставалась в тени. Апфия взяла на себя служение, которое сегодня назвали бы социальным. Она ухаживала за больными, принимала странников, кормила нищих. В те времена, когда не было больниц и приютов, дом Филимона и Апфии становился местом, где любой нуждающийся мог найти кров и утешение. Апфия явила собой образец христианской диаконии — служения ближнему не на словах, а на деле. Она доказала, что святость может быть обретена не только в пустыне или на столпе, но и у постели больного, за столом, где кормят голодных. Она была той опорой, которая позволяла её мужу заниматься духовным окормлением общины и проповедью среди сограждан.
Архипп: верный до смерти.
Отдельного внимания заслуживает фигура Архиппа. В том же послании к Филимону Павел называет его «сподвижником». Кем он приходился Филимону и Апфии? Существует две основных версии. По одной из них, он был их сыном, воспитанным в вере с младенчества. По другой — родным братом Филимона. Но важнее не степень родства, а то служение, которое на него возложили.
Церковное предание называет Архиппа одним из первых епископов, поставленных самими апостолами. Он стал епископом в городе Колоссы или в соседних Лаодикиях. Это значит, что на его плечи легла огромная ответственность. В то время как Филимон был хозяином дома, где собиралась община, Архипп, вероятно, отвечал за чистоту веры, за богослужение, за наставление новых членов церкви. Павел в другом месте, в Послании к Колоссянам, дает ему личное наставление: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Это звучит и как предостережение, и как напутствие. Быть епископом в эпоху гонений — значило каждый день рисковать жизнью.
Мученический венец: финал земного пути.
Трагическая развязка жизни этой святой семьи наступила во времена императора Нерона, печально известного своими гонениями на христиан. Римская империя еще не оформила юридический статус христианства как «недозволенной религии», но настроения толпы, подогреваемые жрецами, были крайне агрессивны.
В один из языческих праздников, когда город охватило религиозное исступление, разъяренная толпа ворвалась в дом Филимона. В этот момент там как раз совершалось богослужение. Многие из молящихся в панике разбежались, спасая свои жизни. Но трое остались — Филимон, Апфия и Архипп. Они не побежали. Они не отреклись. Они остались у престола, понимая, что их ждет.
Их схватили и привели к градоначальнику. Тот, желая угодить толпе и показать свою лояльность языческим богам, приказал казнить непокорных. История сохранила жуткие подробности их мучений. Святых закопали в землю по пояс и начали забрасывать камнями. Филимон и Апфия первыми приняли смерть, буквально заваленные грудой булыжников. Архипп же выжил — его, истекающего кровью, язычники добили ножами.
Так домашняя церковь превратилась в место мученической кончины, а сама смерть стала главной проповедью. Они не отреклись, они не попытались спастись бегством, потому что их вера была не абстрактной идеей, а реальностью, ради которой стоило умереть. Они показали, что значит быть учениками Христа до конца.
Почему мы вспоминаем их именно в марте.
Память святых Архиппа, Филимона и Апфии приходится на 4 марта. В церковном году это время часто совпадает с периодом Великого поста. И это совпадение глубоко символично. Великий пост — это время, когда христианин призывается выйти из суеты, заглянуть в свой внутренний дом и попытаться превратить его в «домашнюю церковь».
Святая семья из Колосс показывает нам идеал христианской жизни. Филимон учит нас тому, что имущество и социальный статус — не помеха для святости, если они употребляются на служение Богу и ближним. Апфия напоминает о том, что забота о телесных нуждах страждущих — это прямой путь к Царствию Небесному. Архипп же вдохновляет на верность своему призванию, каким бы трудным оно ни было.
Их подвиг — это ответ тем, кто считает, что святыми были только древние отшельники или князья. Филимон и Апфия были обычными горожанами, супругами, имевшими хозяйство и рабов. Архипп, возможно, был их сыном. Но они сумели так выстроить свою жизнь, что их дом стал храмом, а их смерть — свидетельством веры для всех последующих поколений.
Когда мы 4 марта приходим в храм, мы вспоминаем не просто древних мучеников. Мы вспоминаем наших старших братьев и сестер, которые показали нам, как можно жить по Евангелию, не уходя из мира, а преображая его вокруг себя — начиная с порога собственного дома. И эта тихая, домашняя святость, быть может, сегодня нужна нам даже больше, чем громкие чудеса.
