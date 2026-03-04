Что можно, а что нельзя делать 4 марта в Архипов день

Павел пишет это письмо по очень деликатному поводу. Речь в нем идет о беглом рабе Онисиме. Онисим, принадлежавший Филимону, совершил проступок и бежал, но каким-то образом встретил в Риме апостола Павла и был им обращен в христианство. Павел отправляет Онисима обратно к хозяину, но не просто как беглеца, а как брата во Христе. Он просит Филимона принять его с любовью. Это письмо — гимн христианскому милосердию и той новой реальности, где во Христе «нет раба, ни свободного». И адресовано оно именно Филимону, человеку, который, по мнению Павла, способен на такой подвиг прощения. Филимон, как гласит предание, не только принял Онисима, но и отпустил его на свободу, а позже тот стал епископом и тоже прославлен в лике святых.