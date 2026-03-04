Ричмонд
Народный календарь. Почему 7 марта недоеденный хлеб нужно скармливать птицам

В народе считалось, что в этот день с зимовки возвращаются скворцы, грачи и ласточки. В эту дату было принято приступать к весенним работам в полях. А на стол 7 марта подавали черную уху, в которую добавляли остатки запасов кореньев и засоленных овощей.

В старину верили, что недоеденный хлеб в этот день нужно скармливать птицам, чтобы не навлечь на себя бед. А еще в эту дату нельзя откладывать деньги, полученные в виде сдачи: это может сохранить достаток.

Приметы погоды.

Птицы с юга вернулись — скоро будет потепление.

Туман по дороге стелется — летом будут сильные дожди.

Прохладная погода сулит теплую и сухую осень, но сырое лето.

Именины отмечают: Федор, Филарет, Филипп, Прасковья, Андрей, Афанасий, Варвара, Сергей, Степан, Виктор, Владимир, Елизавета, Иосиф, Иван, Николай, Михаил, Павел, Ирина.

