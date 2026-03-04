Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За три часа в небе над Ростовской областью сбили 34 беспилотника

Вечером 3 марта произошла массовая атака дронов на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 марта российские системы противовоздушной обороны отразили массированный налет беспилотной авиации на Ростовскую область. Согласно официальному сообщению оборонного ведомства, атака пришлась на промежуток между 20:00 и 23:00.

Наибольшее число воздушных целей было нейтрализовано в небе над Ростовской областью. По информации министерства, за указанный промежуток времени в донском регионе были сбиты 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных Украиной.

Помимо Ростовской области, ударам с воздуха подверглись и другие субъекты Юга России. Так, средства ПВО успешно отработали по трем дронам в небе над Республикой Крым. Еще один украинский беспилотник был уничтожен над территорией Волгоградской области.

В общей сложности, как подчеркнули в Минобороны России, за три часа дежурными силами ПВО было перехвачено и ликвидировано 38 летательных аппаратов противника.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше