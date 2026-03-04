В ГД предложили бесплатно исправлять данные в авиабилетах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением закрепить в законе право пассажиров на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Депутаты отметили, что на рынке авиаперевозок отсутствует единый стандарт бесплатного исправления персональных данных в авиабилетах. Условия исправления технических ошибок, по их словам, зависят исключительно от коммерческой политики перевозчика, что создает неравные условия для пассажиров и фактически лишает их единых гарантий защиты.
«Просим Вас рассмотреть возможность законодательного закрепления права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения и поручить профильным подразделениям Министерства транспорта РФ подготовить соответствующие предложения», — указано в тексте письма.