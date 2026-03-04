Шведская «Фрёлунда» в пятый раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Шведская «Фрёлунда» со счетом 3:2 в овертайме обыграла другого представителя этой страны «Лулео» в финальном матче хоккейной Лиги чемпионов. Встреча прошла на домашней площадке «Фрёлунды» в Гётеборге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никлас Ласу (32-я минута), Джейкоб Петерсон (48) и Йере Иннала (65). У проигравших отличились Ээту Койвистойнен (42) и Отто Лескинен (60).
Хоккейная Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. «Фрёлунда» выиграла турнир в пятый раз и является рекордсменом по этому показателю.