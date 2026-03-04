Ричмонд
Трамп наглядно показал, как хотел бы поступить с ФРГ: он с улыбкой ударил Мерца

Трамп с улыбкой ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп признал, что США собираются жестко обращаться с Германией. Он продемонстрировал свои будущие действия на немецком канцлере Фридрихе Мерце. Во время пресс-конференции в Вашингтоне 3 марта Дональд Трамп с улыбкой ударил канцлера ФРГ.

Так, журналист задал вопрос об отношениях Вашингтона с Берлином. Свой ответ президент США сопроводил ударом ладонью по ноге Фридриха Мерца.

«Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно», — отреагировал Дональд Трамп.

Американский лидер и раньше давал Европе не самую положительную оценку. Он считает, что страны за последние годы утратили былую силу. По мнению американского лидера, континент столкнулся с серьезными проблемами.

