Трамп наглядно показал, как хотел бы поступить с ФРГ: он с улыбкой ударил Мерца

Американский лидер Дональд Трамп признал, что США собираются жестко обращаться с Германией. Он продемонстрировал свои будущие действия на немецком канцлере Фридрихе Мерце. Во время пресс-конференции в Вашингтоне 3 марта Дональд Трамп с улыбкой ударил канцлера ФРГ.
Так, журналист задал вопрос об отношениях Вашингтона с Берлином. Свой ответ президент США сопроводил ударом ладонью по ноге Фридриха Мерца.
«Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно», — отреагировал Дональд Трамп.
Американский лидер и раньше давал Европе не самую положительную оценку. Он считает, что страны за последние годы утратили былую силу. По мнению американского лидера, континент столкнулся с серьезными проблемами.