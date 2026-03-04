ЦСКА и «Краснодар» проведут первый матч полуфинала «пути РПЛ» Кубка России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Три матча Фонбет — Кубка России по футболу сезона-2025/26 пройдут в среду.
В полуфинале «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» московский ЦСКА сыграет с «Краснодаром» на своей домашней арене. Старт встречи — в 20:45 мск. Обе команды начали сезон кубка на групповом этапе «пути РПЛ». ЦСКА выиграл группу D, в которой также выступали московский «Локомотив», калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». «Краснодар» также занял первое место в квартете B, где были московское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Далее в ¼ финала армейцы по сумме двух матчей одержали победу над махачкалинским «Динамо» (0:1; 2:1, 5:4 по пенальти), а «Краснодар» обыграл «Оренбург» (3:1; 4:0).
Также в среду пройдут два матча второго этапа ¼ финала «пути регионов». В Самаре «Крылья Советов» примут «Оренбург», встреча начнется в 18:30 мск. На первом этапе ¼ финала самарцы одержали победу над «Камазом» из Набережных Челнов (1:1, 4:2 по пенальти). «Оренбург» же попал во второй этап ¼ финала после поражения от «Краснодара» в «пути РПЛ».
В параллельном матче «Ростов» на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Ростовчане на первом этапе ¼ финала «пути регионов» победили «Нефтехимик» из Нижнекамска (3:1), а махачкалинское «Динамо» попало во второй этап ¼ финала после поражения от ЦСКА в четвертьфинале «пути РПЛ».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти).