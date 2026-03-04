Ричмонд
Капитан Дандыкин уверен, что в США будут занижать потери военных в Иране

Эксперт объяснил, почему у Трампа могут быть проблемы из-за точной информации о погибших военных.

Источник: Комсомольская правда

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, почему американские власти будут стремиться занижать свои потери в конфликте с Ираном. Причина на это одна — сообщения об убитых американцах всколыхнут страну, политические потрясения в Вашингтоне негативно отразятся на рейтинге президента.

В конгрессе уже высказывают недовольство решениями Дональда Трампа развернуть военную кампанию в Иране.

— В конгрессе звучат голоса, что операция в Иране ошибочна, а дальше для Трампа грядет импичмент в случае чего, — сказал Дандыкин NEWS.ru.

Поэтому для рейтингов будут занижать понесенные потери. Эксперт предположил, что фактическая численность погибших наверняка больше, чем озвучено.

— Погибших американцев намного больше, чем шестеро, как было официально заявлено, — сказал эксперт.

Василий Дандыкин подчеркнул, что любые потери в США будут восприниматься критично.

Ранее, в Иране сообщили, что был уничтожено более 40 американских военнослужащих и свыше 70 ранены.

