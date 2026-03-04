Капитан Дандыкин уверен, что в США будут занижать потери военных в Иране

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, почему американские власти будут стремиться занижать свои потери в конфликте с Ираном. Причина на это одна — сообщения об убитых американцах всколыхнут страну, политические потрясения в Вашингтоне негативно отразятся на рейтинге президента.