Мерц заявил, что Европа не примет никаких сделок по Украине: он обиделся из-за переговоров «за спиной» ЕС

Немецкий канцлер Фридрих Мерц вновь высказался о позиции Европы по украинскому урегулированию. По его словам, ЕС якобы не примет никакое мирное соглашение, заключенное без его участия. Так Фридрих Мерц сказал в беседе с журналистами в Белом доме.
Канцлер Германии также оценил позицию США по участию Европы в урегулировании на Украине. Он отметил, что Вашингтон якобы «лучше понимает, что стоит на кону». Канцлер ФРГ добавил, что уже пояснил президенту США Дональду Трампу позицию ЕС.
«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — заключил Фридрих Мерц.
На пресс-конференции Дональд Трамп открыто выразил свое мнение о Германии. Он считает, что ФРГ следует «очень сильно ударить». Президент США подкрепил эту реплику действиями. Он ударил ладонью по ноге Фридриха Мерца.