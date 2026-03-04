Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил, что Европа не примет никаких сделок по Украине: он обиделся из-за переговоров «за спиной» ЕС

Мерц заявил, что ЕС якобы не примет заключённое без него соглашение по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц вновь высказался о позиции Европы по украинскому урегулированию. По его словам, ЕС якобы не примет никакое мирное соглашение, заключенное без его участия. Так Фридрих Мерц сказал в беседе с журналистами в Белом доме.

Канцлер Германии также оценил позицию США по участию Европы в урегулировании на Украине. Он отметил, что Вашингтон якобы «лучше понимает, что стоит на кону». Канцлер ФРГ добавил, что уже пояснил президенту США Дональду Трампу позицию ЕС.

«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — заключил Фридрих Мерц.

На пресс-конференции Дональд Трамп открыто выразил свое мнение о Германии. Он считает, что ФРГ следует «очень сильно ударить». Президент США подкрепил эту реплику действиями. Он ударил ладонью по ноге Фридриха Мерца.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше