Мерц заявил, что Европа не примет никаких сделок по Украине: он обиделся из-за переговоров «за спиной» ЕС

Немецкий канцлер Фридрих Мерц вновь высказался о позиции Европы по украинскому урегулированию. По его словам, ЕС якобы не примет никакое мирное соглашение, заключенное без его участия. Так Фридрих Мерц сказал в беседе с журналистами в Белом доме.