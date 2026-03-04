Выросла кадастровая стоимость недвижимости. Когда прошла переоценка и на что она повлияет

Например, кадастровая стоимость московской квартиры выросла с 45 до 54 млн рублей (на 20%). Раньше ставка налога составляла в Москве 0,2%, а теперь будет 0,3% — то есть ежегодный налог увеличится с 90 до 162 тыс. рублей. Для элитного жилья в Москве с кадастровой стоимостью от 300 млн рублей налог составит 2%, и с 300 млн уже придётся заплатить 6 млн. Поэтому особенно критичной окажется переоценка для тех объектов, у которых кадастровая стоимость была до 300 млн рублей, а теперь стала выше этой суммы.