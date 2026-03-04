Стало известно, кого выбрали следующим верховным лидером Ирана

Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило агентство Iran International.
— Ассамблея экспертов избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером исламской республики, — сказано в статье.
Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в Мешхеде — его родном городе. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Жители страны вышли на протесты после произошедшего. Толпа шла по площади Энгелаб в центр Тегерана.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сказал, что США не причастны к убийству Али Хаменеи и ударам по руководству Ирана. Более того, Вашингтон вообще «не нацеливался на руководство исламской республики».
Однако, по словам американского президента Дональда Трампа, США рассчитывали потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. При этом он стал утверждать, что руководство Ирана якобы дважды планировало устранить его. Но ему удалось «достать» Али Хаменеи первым.
На этом фоне Иран может предпринять попытку ликвидировать американского лидера. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.