Глава СК Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров

Как на заседании раскрыл Бастрыкин, за два года следователи инициировали расследования в отношении 36 нечистых на руку судей. В 2025 году ~сотрудники СК расследовали более 14 тысяч уголовных дел о коррупции~, что почти на 25% больше, чем годом ранее. Благодаря этому государству и другим потерпевшим возместили ущерб, превышавший 128 миллиардов рублей.