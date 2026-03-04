В России проснулись клещи, люди уже обращаются в больницы с укусами

Медучреждения РФ уже зафиксировали обращения граждан в связи с укусами клещей. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», — сказано в опубликованном на платформе Max релизе ведомства.
Тем временем в Калининградской области после холодной зимы проснулись и повылезали из укрытий клещи. Жителей региона призвали быть внимательными и тщательно осматривать себя и своих питомцев после прогулок.
Также сообщалось, что на Южном Урале в феврале проснулись клещи, жители региона сообщили об укушенных клещами собаках.
