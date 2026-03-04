Ричмонд
В России проснулись клещи, люди уже обращаются в больницы с укусами

Роспотребнадзор: россияне начали обращаться в больницы с укусами клещей.

Источник: Комсомольская правда

Медучреждения РФ уже зафиксировали обращения граждан в связи с укусами клещей. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», — сказано в опубликованном на платформе Max релизе ведомства.

Тем временем в Калининградской области после холодной зимы проснулись и повылезали из укрытий клещи. Жителей региона призвали быть внимательными и тщательно осматривать себя и своих питомцев после прогулок.

Также сообщалось, что на Южном Урале в феврале проснулись клещи, жители региона сообщили об укушенных клещами собаках.

Всё о том, как оказать себе первую помощь при укусе клеща, читайте здесь на KP.RU.

Какие пять роковых ошибок при укусе клеща могут уничтожить здоровье на всю жизнь, рассказала педиатр Мария Семенюк.