Посол Ирана в РФ назвал военным преступлением убийство 165 девочек в Минабе

В Иране в первый день военной операции США и Израиля погибли невинные девочки-ученицы школы в Минабе. Жертвами агрессии Вашингтона и Тель-Авива стали 165 обучающихся. Убийцы понесут уголовную ответственность. Так заявил иранский посол в России Казем Джалали в колонке для ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что агрессоры также нанесли ракетные удары по гражданским районам в Ламерде. Он напомнил, что такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права.
«Согласно Четвертой Женевской конвенции и Первому дополнительному протоколу, игнорирование принципа разделения между военными и гражданскими целями, несоблюдение принципа соразмерности и непринятие мер предосторожности делают это нападение военным преступлением, которое повлечет за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей», — пояснил Казем Джалали.
Во вторник, 3 марта, в Иране похоронили погибших учениц. Их тела предали земле в присутствии большого числа людей провинции Хормозган.