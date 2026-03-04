Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Ирана в РФ назвал военным преступлением убийство 165 девочек в Минабе

Посол Джалали предупредил убийц 165 девочек в Иране об уголовной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Иране в первый день военной операции США и Израиля погибли невинные девочки-ученицы школы в Минабе. Жертвами агрессии Вашингтона и Тель-Авива стали 165 обучающихся. Убийцы понесут уголовную ответственность. Так заявил иранский посол в России Казем Джалали в колонке для ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что агрессоры также нанесли ракетные удары по гражданским районам в Ламерде. Он напомнил, что такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права.

«Согласно Четвертой Женевской конвенции и Первому дополнительному протоколу, игнорирование принципа разделения между военными и гражданскими целями, несоблюдение принципа соразмерности и непринятие мер предосторожности делают это нападение военным преступлением, которое повлечет за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей», — пояснил Казем Джалали.

Во вторник, 3 марта, в Иране похоронили погибших учениц. Их тела предали земле в присутствии большого числа людей провинции Хормозган.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше