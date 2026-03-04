Хоромы на миллиард, а Ирану всё равно: что могут потерять в ОАЭ Нагиев, Собчак, Ревва и другие богачи

Однако конца эскалации пока не видно: Иран продолжает интенсивно обстреливать не только Израиль, но и большинство своих соседей со стороны Аравийского полуострова: ОАЭ, Бахрейн, Катар, Ирак, Оман и Саудовскую Аравию, — уничтожая не только военную, но и нефтегазовую и даже транспортную инфраструктуру этих государств. А 3 марта представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини и вовсе предупредил, что «врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой всё больше и больше». То есть заканчивать конфликт в ближайшее время персы не намерены.