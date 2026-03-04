Ричмонд
Мадрид ответил на слова Трампа о прекращении торговли с Испанией

Испания является надежным торговым партнером для Соединенных Штатов, Вашингтон должен уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом. Об этом во вторник, 3 марта, высказалось испанское правительство в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о прекращении торговли с Испанией, передает издание El Pais.

Кабинет министров подчеркнул, что Испания является «ключевым членом Североатлантического альянса» и «крупной экспортной силой в Евросоюзе», а также «надежным торговым партнером» для 195 государств мира, включая Штаты. Мадрид поддерживает взаимовыгодные торговые отношения с Вашингтоном, подчеркнули в правительстве.

— Если администрация США хочет пересмотреть отношения, то она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между ЕС и Соединенными Штатами, — заявил испанский кабмин.

Ранее Дональд Трамп сказал, что Штатам, вероятно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа увеличить оборонные расходы.

Как отметило издание El Pais, Испания, в отличие от Франции, Германии и Британии, отказалась поддерживать военную агрессию США и Израиля в отношении Ирана. Мадрид отказался предоставлять Вашингтону свои военные базы.

