Мадрид ответил на слова Трампа о прекращении торговли с Испанией

Испания является надежным торговым партнером для Соединенных Штатов, Вашингтон должен уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом. Об этом во вторник, 3 марта, высказалось испанское правительство в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о прекращении торговли с Испанией, передает издание El Pais.