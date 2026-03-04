Ричмонд
Цены авиабилетов из Азии в Европу выросли в разы из-за ситуации вокруг Ирана

Рост стоимости перелетов связан с высоким спросом у туристов, вынужденно остающихся в Азии, отмечают специалисты.

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Цены авиабилетов из Азии в Европу в последние дни выросли в несколько раз в связи с отменой рейсов с пересадками в Дубае и других аэропортах Ближнего Востока из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил новостной портал Novinky.

Рост стоимости авиабилетов в Европу связан с высоким спросом у туристов из европейских стран, находящихся на отдыхе в Таиланде и других государствах Азии, у которых «сгорели» обратные билеты с пересадками на Ближнем Востоке. Они спешно ищут варианты возвращения на родину. При этом эксперты прогнозируют возможность дальнейшего повышения стоимости авиабилетов в случае эскалации напряженности в ближневосточном регионе.

Пресс-секретарь интернет-магазина авиабилетов Kiwi Даниэла Хованцова в свою очередь сообщила порталу о резком росте стоимости перелета из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в Прагу. «В течение одной [последней] недели цена билетов по маршруту Эр-Рияд — Прага возросла на 224%», — проинформировала представитель компании.

