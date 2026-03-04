Цены авиабилетов из Азии в Европу выросли в разы из-за ситуации вокруг Ирана

Рост стоимости авиабилетов в Европу связан с высоким спросом у туристов из европейских стран, находящихся на отдыхе в Таиланде и других государствах Азии, у которых «сгорели» обратные билеты с пересадками на Ближнем Востоке. Они спешно ищут варианты возвращения на родину. При этом эксперты прогнозируют возможность дальнейшего повышения стоимости авиабилетов в случае эскалации напряженности в ближневосточном регионе.