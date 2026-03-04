Тайны крови: ДНК матери украинца Комарова совпала с найденной на месте пыток на Бали

ДНК матери украинца Игоря Комарова, который ранее был похищен на острове Бали, совпадает со следами крови, которые были обнаружены в автомобиле и на вилле в Табанане. Предположительно, в этом доме похитители пытали мужчину и записывали процесс на видео. О результатах исследования сообщил канал «Украина.ру».