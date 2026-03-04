Тайны крови: ДНК матери украинца Комарова совпала с найденной на месте пыток на Бали

ДНК матери украинца Игоря Комарова, который ранее был похищен на острове Бали, совпадает со следами крови, которые были обнаружены в автомобиле и на вилле в Табанане. Предположительно, в этом доме похитители пытали мужчину и записывали процесс на видео. О результатах исследования сообщил канал «Украина.ру».
Напомним, 21 февраля стало известно, что на Бали были похищены сыновья украинских криминальных авторитетов Комаров и Петровский. Петровский смог сбежать от похитителей, а Комаров находился в заложниках. Похитители требовали у его родителей выкуп в размере 10 млн долларов.
Спустя некоторое время в сети появилось видеообращение избитого Комарова. Он заявил, что подвергся жестоким пыткам.
Позднее местные жители обнаружили на одном из пляжей на Бали части тела мужчины. Предварительно по татуировкам погибшего опознали как похищенного Комарова, были взяты анализы для ДНК-экспертизы.