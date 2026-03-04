Стало известно о жертвах агрессии Израиля в Ливане: свыше 300 ранено, десятки убиты

В Ливане за два дня погибло 50 человек в результате вооруженной агрессии Израиля. Еще порядка 300 жителей получили ранения. Такое заявление опубликовало Министерство здравоохранения Ливана.
Так, травмы получили 335 человек. Количество гражданских среди раненых не уточняется.
Авиаудары Израиля по Ливану начались 2 марта. Уже в первый день в южном пригороде Бейрута Аль-Дахие погибли 20 человек.
По утверждению ЦАХАЛ, Израиль провел наземную операцию на юге Ливана 3 марта. Сообщается, что 91-я дивизия действовала в приграничных районах и удерживала несколько позиций. Израильские силы в тоже время нанесли удары по целям в Бейруте и Тегеране. ЦАХАЛ уточнили, что атаки на ливанской территории не связаны с операцией против Ирана.