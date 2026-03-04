Стало известно о жертвах агрессии Израиля в Ливане: свыше 300 ранено, десятки убиты

По утверждению ЦАХАЛ, Израиль провел наземную операцию на юге Ливана 3 марта. Сообщается, что 91-я дивизия действовала в приграничных районах и удерживала несколько позиций. Израильские силы в тоже время нанесли удары по целям в Бейруте и Тегеране. ЦАХАЛ уточнили, что атаки на ливанской территории не связаны с операцией против Ирана.