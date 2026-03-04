Ричмонд
Синоптик Колесов: покрытие Финского залива льдом сократилось до 70%

При этом толщина льда не меняется.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Покрытие льдом акватории Финского залива сократилось примерно до 70%. Об этом сообщил ТАСС главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

«В нашей части точно все без изменений, только отдельные трещины появились. Толщина льда не меняется. В западной части разрушено все, что намерзло в последние морозы. Ветром поломало и сжало лед. С запада все сжало в нашу сторону. Покрытость акватории льдом — примерно 70%», — рассказал синоптик.

Как сообщалось 2 марта, акватория залива на 80% покрыта льдом, ледовая обстановка оценивалась как умеренно тяжелая. Как отмечал Минтранс в своем канале в мессенджере Max, ледокольные проводки осуществляются в рабочем режиме, сохраняется возможность подвижек ледяных полей, представляющих опасность для судоходства. В ведомстве отмечали, что с начала зимней навигации в Финском заливе обеспечена проводка 1 880 судов. Проход судов обеспечивает ледокольная группировка из 12 дизель-электрических и одного атомного ледокола, их работу круглосуточно координирует штаб ледовых операций при администрации морских портов Балтийского моря.