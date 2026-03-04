Синоптик Колесов: покрытие Финского залива льдом сократилось до 70%

Как сообщалось 2 марта, акватория залива на 80% покрыта льдом, ледовая обстановка оценивалась как умеренно тяжелая. Как отмечал Минтранс в своем канале в мессенджере Max, ледокольные проводки осуществляются в рабочем режиме, сохраняется возможность подвижек ледяных полей, представляющих опасность для судоходства. В ведомстве отмечали, что с начала зимней навигации в Финском заливе обеспечена проводка 1 880 судов. Проход судов обеспечивает ледокольная группировка из 12 дизель-электрических и одного атомного ледокола, их работу круглосуточно координирует штаб ледовых операций при администрации морских портов Балтийского моря.