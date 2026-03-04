«Барселона» разгромила «Атлетико», но не вышла в финал Кубка Испании

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Мадридский «Атлетико» стал первым финалистом Кубка Испании по футболу, обыграв по сумме двух полуфинальных матчей «Барселону».
В первой встрече в столице Испании «Атлетико» одержал победу со счетом 4:0. «Барселона» выиграла ответный матч со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Марк Берналь (29-я, 72-я минуты) и Рафинья (45+5, с пенальти).
В финале «Атлетико» сыграет с победителем противостояния между «Атлетиком» и «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В первой встрече «Реал Сосьедад» одержал гостевую победу (1:0). Ответная игра пройдет 4 марта.
Рекордсменом по количеству побед в в турнире является «Барселона», которая выигрывала титул 32 раза.