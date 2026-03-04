Спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана со 117 покинувшими Иран туристами

Уточняется, что россияне покинули Иран через наземные пункты пропуска. Они доберутся из Азербайджана в РФ специальным бортом Ил-76.
«Самолет вылетел из азербайджанского аэропорта Ленкорани. Спецборт МЧС России доставляет 117 граждан РФ из Азербайджана в Москву, в том числе 54 ребенка», — сообщили в МЧС.
По данным АТОР, за два дня почти четыре тысячи граждан РФ покинули страны Персидского залива. В целях безопасности вылетели порядка 3,9 тысячи туристов. Только за последние сутки страны Персидского залива покинули 2800 пассажиров. При этом приличная часть туристов еще остаются в государствах Ближнего Востока.
