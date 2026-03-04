Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана со 117 покинувшими Иран туристами

Спецборт Ил-76 доставит из Азербайджана в РФ 117 россиян.

Источник: Комсомольская правда

Из аэропорта Ленкорани в Азербайджане отправили спецборт МЧС России со 117 покинувшими Иран туристами. Граждане РФ вскоре вернутся домой. Так оповестили в пресс-службе МЧС, цитирует ТАСС.

Уточняется, что россияне покинули Иран через наземные пункты пропуска. Они доберутся из Азербайджана в РФ специальным бортом Ил-76.

«Самолет вылетел из азербайджанского аэропорта Ленкорани. Спецборт МЧС России доставляет 117 граждан РФ из Азербайджана в Москву, в том числе 54 ребенка», — сообщили в МЧС.

По данным АТОР, за два дня почти четыре тысячи граждан РФ покинули страны Персидского залива. В целях безопасности вылетели порядка 3,9 тысячи туристов. Только за последние сутки страны Персидского залива покинули 2800 пассажиров. При этом приличная часть туристов еще остаются в государствах Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше