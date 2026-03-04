Число малотравматичных замен клапана сердца в РФ планируют увеличить в 1,5 раза

Заведующий отделом кардиохирургии ИНВХ Максим Хавандеев сообщил, что это вторая по счету подобная операция в донецком центре, первая была в апреле 2024 года. «Эти операции выполняются пациентам с высоким хирургическим риском, которые обычную операцию с открытой грудной клеткой, вероятнее всего, не перенесут. Сегодня у нас две пациентки, которым 76 и 78 лет. Мы выполнили имплантацию аортального клапана через небольшой разрез в бедре, сантиметровый, и буквально через три дня после нахождения в стационаре пациент может быть выписан», — заключил Хавандеев.