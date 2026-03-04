В Москву вылетел борт МЧС с 117 россиянами из Ирана

Как уточнило МЧС России, в числе пассажиров находятся 54 ребенка. На борту их сопровождают врачи отряда «Центроспас» и психологи МЧС.
2 марта в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился борт МЧС, на котором в Россию из Египта прибыли 84 человека, в том числе 38 детей. Среди пассажиров — дипломаты и члены их семей, которые эвакуировались из Израиля.
