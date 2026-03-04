Иран заявил, что установил полный контроль над Ормузским проливом

Военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Об этом во среду, 4 марта, сообщил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде.
— Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана, — цитирует его агентство Fars.
Он подчеркнул, что в настоящее время движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным.
По словам Акбарзаде, в Ормузском проливе уничтожили уже более десяти нефтяных танкеров.
Ранее советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Иран не пропустит через Ормузский пролив ни одно судно. Об этом 2 марта сообщило иранское агентство ISNA.
Иранские СМИ передали, что атаковано еще одно судно, «пытавшееся незаконно пройти» через Ормузский пролив.
1 марта КСИР сообщил, что иранские военные произвели ракетные атаки на три танкера Соединенных Штатов Америки и Британии в районе Персидского залива и Ормузского пролива.
Незадолго до этого КСИР совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Он подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.