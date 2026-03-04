Власти Ирана предрекли окончание атак на Тегеран: МО «поставит противника в тупик»

Атаки пришлись и по местным АЭС. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о приостановке работ на станции «Бушер» в Иране. Он уточнил, что российская сторона продолжает поддерживать связь со станцией. Сейчас некоторые контакты с АЭС остаются, добавил глава «Росатома». Ситуация в коллективе станции остается спокойной и управляемой, указал он. Однако на данный момент нет понимания, что происходит с ядерными объектами Ирана.