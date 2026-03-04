Власти Ирана предрекли окончание атак на Тегеран: МО «поставит противника в тупик»

Израильское и американское руководство 28 февраля приступило к военной операции в отношении Ирана. По версии Вашингтона, конфликт займет столько времени, «сколько потребуется». Утверждается, что операция может продлиться четыре недели. Однако в Иране придерживаются другого мнения. Официальный представитель Минобороны страны Реза Талаиник предрек скорое окончание войны. Он считает, что «воины» Ирана «поставят противника в тупик». Так Реза Талаиник сказал в эфире местного телевидения.
Иранский дипломат заявил, что война против Тегерана может прекратиться в ближайшие дни. Государство продолжит обороняться.
«Воля воинов, тактические возможности и вооруженная мощь Ирана находятся на таком уровне, что в ближайшие дни они поставят противника в тупик и вынудят его прекратить войну», — отметил Реза Талаиник.
Одно из главных событий последних дней — убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он погиб 28 февраля от ударов США и Израиля. Выборы нового верховного лидера Ирана могут пройти после 6 марта. Заседание экспертов по выбору главы в очном формате будет перенесено на следующую неделю, отметило агентство Fars.
По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американские военнослужащие якобы лишили Иран контроля над воздушной обстановкой. Кроме того, заверил он, у Тегерана нет флота, военно-воздушных сил и средств обнаружения воздушных целей. Президент США считает, что иранские радары выведены из строя.
Атаки пришлись и по местным АЭС. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о приостановке работ на станции «Бушер» в Иране. Он уточнил, что российская сторона продолжает поддерживать связь со станцией. Сейчас некоторые контакты с АЭС остаются, добавил глава «Росатома». Ситуация в коллективе станции остается спокойной и управляемой, указал он. Однако на данный момент нет понимания, что происходит с ядерными объектами Ирана.
Между тем российский публицист Анатолий Вассерман прокомментировал заявление представителя КСИР о «вратах мести» для США и Израиля. Он считает, что Тегеран отреагирует на провокации Вашингтона и Тель-Авива. Анатолий Вассерман отметил, что у иранцев есть «многовековой опыт мести».