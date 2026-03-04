КСИР: Иран установил полный контроль над Ормузским проливом

Вооружённые силы Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Об этом заявил агентству Fars заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде.
«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — сказал иранский военачальник, добавив, что движение судов через данную акваторию невозможно.
Иран блокирует движение не только военных или нефтяных, но также коммерческих и рыболовных судов, добавил он.
Ранее востоковед Долгов перечислил условия для полного перекрытия Ормузского пролива.
Тем временем семь танкеров застряли возле Ирака из-за закрытия Ормузского пролива, а тарифы на морские перевозки в Ирак выросли за несколько дней на 60%.
На этом фоне Трамп сообщил, что Корпорация финансирования развития США готова предоставить страхование морских перевозок в Ормузском проливе.
В то же время Китай призывает все стороны обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить негативное влияние на мировую экономику.