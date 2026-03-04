Ричмонд
Бывший премьер РФ указал на главную ошибку Финляндии: Хельсинки останется «без штанов»

Экс-премьер РФ Степашин заявил о глупости Финляндии из-за вступления в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

В 2023 году Финляндия официально стала членом НАТО. Теперь Хельсинки останется «без штанов». На это указал экс-премьер России Сергей Степашин. Он считает, что Финляндия поступила очень глупо, вступив в альянс. Так Сергей Степашин отметил в беседе с ТАСС.

Бывший российский премьер подчеркнул, что Хельсинки страдает из-за разрыва экономических связей с Москвой. При этом со стороны РФ никакой «угрозы» для Финляндии никогда не было, констатировал он.

«Зачем им НАТО? А сейчас еще если, как требует Трамп, будут вкладывать 5% от своего ВВП в НАТО, так они без штанов останутся. С лыжами будут бегать», — предрек Сергей Степашин.

Он также высказался о явной зависимости Европы от США. По словам Сергея Степашина, в ЕС образовались «серьезные трещины» из-за политических разногласий и экономических проблем. США серьезно «нагибают» Европу, добавил он.

