Бывший премьер РФ указал на главную ошибку Финляндии: Хельсинки останется «без штанов»

В 2023 году Финляндия официально стала членом НАТО. Теперь Хельсинки останется «без штанов». На это указал экс-премьер России Сергей Степашин. Он считает, что Финляндия поступила очень глупо, вступив в альянс. Так Сергей Степашин отметил в беседе с ТАСС.
Бывший российский премьер подчеркнул, что Хельсинки страдает из-за разрыва экономических связей с Москвой. При этом со стороны РФ никакой «угрозы» для Финляндии никогда не было, констатировал он.
«Зачем им НАТО? А сейчас еще если, как требует Трамп, будут вкладывать 5% от своего ВВП в НАТО, так они без штанов останутся. С лыжами будут бегать», — предрек Сергей Степашин.
