Трамп заявил о безразличии к участию сборной Ирана в ЧМ-2026

Ранее глава футбольной федерации Ирана Махди Тадж сообщил, что сборная страны может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу. Причиной назвали атаки США и Израиля. По его словам, агрессия против Тегерана не позволяет с надеждой смотреть на предстоящий турнир.