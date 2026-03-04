Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: Силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15. Об этом в среду, 4 марта, сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15. Об этом в среду, 4 марта, сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

— Еще один американский истребитель F-15 был сбит ПВО армии Ирана, — сказано в сообщении.

Подробности не приводятся.

2 марта несколько американских военных истребителей потерпели крушение на территории Кувейта. Об этом сообщили в Минобороны страны. Кадры с падением самолета появились в соцсетях. На видео терпит крушение истребитель F-15, пилот судна успевает катапультироваться из него.

Ранее Иран атаковал ракетами правительственный квартал в Тель-Авиве. Удар также пришелся на военные объекты в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

Вместе с тем иранская армия приступила к атакам на инфраструктуру Саудовской Аравии. Военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Рас-Таннуре.

По данным Reuters, три беспилотника также уничтожили над аэропортом Эрбиль в Ираке. БПЛА были сбиты над местом размещения вооруженных сил Соединенных Штатов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше