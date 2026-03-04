Tasnim: Силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15. Об этом в среду, 4 марта, сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.
— Еще один американский истребитель F-15 был сбит ПВО армии Ирана, — сказано в сообщении.
Подробности не приводятся.
2 марта несколько американских военных истребителей потерпели крушение на территории Кувейта. Об этом сообщили в Минобороны страны. Кадры с падением самолета появились в соцсетях. На видео терпит крушение истребитель F-15, пилот судна успевает катапультироваться из него.
Ранее Иран атаковал ракетами правительственный квартал в Тель-Авиве. Удар также пришелся на военные объекты в Хайфе и Восточном Иерусалиме.
Вместе с тем иранская армия приступила к атакам на инфраструктуру Саудовской Аравии. Военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Рас-Таннуре.
По данным Reuters, три беспилотника также уничтожили над аэропортом Эрбиль в Ираке. БПЛА были сбиты над местом размещения вооруженных сил Соединенных Штатов.