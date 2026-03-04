Мошенники стали подделывать аккаунты Российского Красного Креста

«К сожалению, мы регулярно фиксируем появление фейковых Telegram-аккаунтов и ботов, которые выдают себя за Российский Красный Крест. За эти четыре года мы зафиксировали не менее 50 таких случаев. Как правило, мошенники используют в названиях и никнеймах разные вариации слов Красный Крест — red_cross, redcross_ru, krasni_krest и похожие», — отметили в РКК.