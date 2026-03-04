«Барселона» разгромила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании

Мадридский «Атлетико» стал первым финалистом Кубка Испании, несмотря на поражение в ответном полуфинале от «Барселоны». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев, но этого не хватило для прохода в финал — в первом матче мадридцы выиграли 4:0.