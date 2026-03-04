Иран сбил истребитель F-15 ВС США

В понедельник иранские военные уничтожили сразу три американских истребителя. Как рассказали в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия», в регионе также ликвидировали американскую технику с помощью средств противовоздушной обороны. Об ущербе информации не поступало. Нет данных также о погибших и раненых. В Иране сочли операцию по перехвату успешной.