Иран сбил истребитель F-15 ВС США

Tasnim: силами ПВО Ирана сбит американский истребитель F-15.

Источник: Комсомольская правда

Иранские силы ликвидировали еще один американский истребитель. В небе уничтожен военный самолет F-15. Так заявило агентство Tasnim со ссылкой на неназванный источник.

Истребитель ВС США сбит силами подразделения противовоздушной обороны армии Ирана, утверждается в статье. Ликвидация самолета зафиксирована в ночь на 4 марта. Других подробностей не приводится.

В понедельник иранские военные уничтожили сразу три американских истребителя. Как рассказали в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия», в регионе также ликвидировали американскую технику с помощью средств противовоздушной обороны. Об ущербе информации не поступало. Нет данных также о погибших и раненых. В Иране сочли операцию по перехвату успешной.

