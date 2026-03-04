Опасно прекрасны: 20 портретов женщин в форме к 8 марта

Традиционно весенний праздник ассоциируется с цветами и платьями, но в силовых ведомствах Новосибирска тысячи женщин встречают его в берцах и с автоматом на плече. Пока город готовится к 8 Марта, эти девушки несут службу в армии, МВД и Росгвардии, доказывая: хрупкость и стальной характер — идеальное сочетание. «МК в Новосибирске» собрал галерею портретов тех, кто успешно выполняет «мужскую» работу, не теряя при этом своего обаяния. По словам коллег, эти девушки отличаются не только красотой, но и железным профессионализмом, преданностью службе и умением сохранять самообладание в любой ситуации. Фото: Читатели МК в Новосибирске.