В Госдуме предложили бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах

РИА Новости: Даванков предложил бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили законодательно закрепить права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, рассмотреть возможность законодательного закрепления права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения», — сказано в обращении.

Депутаты напомнили, что в настоящее время на рынке авиаперевозок отсутствует единый стандарт бесплатного исправления персональных данных в авиабилетах. По их словам, возможность самостоятельного внесения корректировок через личный кабинет реализована только у некоторых авиакомпаний, тогда как другие либо взимают сбор за изменения, либо требуют обращения через службу поддержки и устанавливают собственные тарифы на корректировки.

«Таким образом, условия исправления технических ошибок зависят исключительно от коммерческой политики перевозчика, что создаёт неравные условия для пассажиров и фактически лишает их единых гарантий защиты», — уточнили они.

