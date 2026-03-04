В Госдуме предложили бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах

Депутаты напомнили, что в настоящее время на рынке авиаперевозок отсутствует единый стандарт бесплатного исправления персональных данных в авиабилетах. По их словам, возможность самостоятельного внесения корректировок через личный кабинет реализована только у некоторых авиакомпаний, тогда как другие либо взимают сбор за изменения, либо требуют обращения через службу поддержки и устанавливают собственные тарифы на корректировки.