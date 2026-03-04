Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 марта

В Иркутске днем 4 марта потеплеет до −6…-8 градусов, осадков не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 4−9 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до −21…-23 градусов.