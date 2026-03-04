Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 марта

В Иркутске днем 4 марта потеплеет до −6…-8 градусов, осадков не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 4−9 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до −21…-23 градусов.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Температура ночью −21…-26, при прояснении −31…-36, в западных районах при облачной погоде до −16, в северо-восточных районах −36…-41, днем −5…-10, местами −15…-20.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 3 марта в поселке Листвянка прошел международный фестиваль «Под лёд Байкала». На нем легенда мирового фридайвинга 38-летний Алексей Молчанов нырнул под лёд озера на 91 метр. Подробности.