Финансист раскрыла, как маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента

Финансист Валишвили: маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Оформление рассрочки на маркетплейсах иногда происходит без ведома клиента. Что делать в такой ситуации, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Как правило, рассрочка на несколько месяцев на маркетплейсах беспроцентная — ее оформляют сами магазины. Но бывает, что к этому подключают микрокредиторов, которые берут процент и комиссию за услуги. Если невнимательно читать условия и взять такую рассрочку, на вас повиснет долг — проценты и комиссия за услугу.

«Деньги списывают с карты автоматически. Фактически такие действия магазина являются недобросовестной практикой и нарушают закон “О защите прав потребителей”, — утверждает финансист.

Она советует обращаться в службу поддержки и банк, с карты которого произошло списание, с просьбой отозвать платеж. Если это не помогает, следует обратиться в Роспотребнадзор и Банк России с жалобой на навязывание платных услуг. В целом для защиты от таких списаний Валишвили советует оформить самозапрет на кредиты и микрозаймы без личного обращения.