Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы брошены на произвол судьбы»: около 200 граждан РФ застряли на лайнере в Катаре

Порядка 200 туристов из РФ принуждают покинуть застрявший в Катаре лайнер.

Источник: Комсомольская правда

Около 200 российских граждан оказались в безвыходном положении из-за эскалации на Ближнем Востоке. Туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер. Их «выгонят» с борта 7 марта. Так пишет РИА Новости со ссылкой на двух граждан РФ.

По их словам, лайнер застрял в Дохе. Пассажирам разрешили находиться на судне до 08:00 субботы. Житель Челябинска сообщил, что никакой информации о дальнейших действиях нет. На лайнере застряли его мама с внуком.

«Мы (брошены — ред.) на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая не добраться», — рассказала россиянка Нина из Петербурга.

Между тем из Азербайджана отправили спецборт МЧС России со 117 покинувшими Иран туристами. Граждане РФ вскоре вернутся домой. Россияне покинули Иран через наземные пункты пропуска. Они доберутся из Азербайджана в РФ самолетом Ил-76.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше