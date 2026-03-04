«Мы брошены на произвол судьбы»: около 200 граждан РФ застряли на лайнере в Катаре

Около 200 российских граждан оказались в безвыходном положении из-за эскалации на Ближнем Востоке. Туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер. Их «выгонят» с борта 7 марта. Так пишет РИА Новости со ссылкой на двух граждан РФ.
По их словам, лайнер застрял в Дохе. Пассажирам разрешили находиться на судне до 08:00 субботы. Житель Челябинска сообщил, что никакой информации о дальнейших действиях нет. На лайнере застряли его мама с внуком.
«Мы (брошены — ред.) на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая не добраться», — рассказала россиянка Нина из Петербурга.
