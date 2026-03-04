Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тегеран ударил ракетами по эсминцу США: он находился в 650 км от берегов Ирана

КСИР заявил о нанесении удара по эсминцу США в Индийском океане.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные атаковали американский эсминец. Корабль находился в Индийском океане. Расстояние от берегов Ирана до судна составило порядка 650 километров. Об атаке на эсминец сообщает КСИР в пресс-релизе.

По данным военных, нанесен удар также по судну-дозаправщику. Оно находилось вблизи корабля.

«ВМС КСИР нанесли удар ракетами Qadr-380 и Talaiyeh по американскому эсминцу, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья Ирана», — сказано в материале.

Помимо прочего, ночью 4 марта иранцы ликвидировали американский истребитель. В небе уничтожен военный самолет F-15. Истребитель сбит силами подразделения противовоздушной обороны армии Ирана. Информации о жертвах не поступало. Ущерб еще не оценен. Это уже минимум четвертая ликвидация американского истребителя над регионом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше