Тегеран ударил ракетами по эсминцу США: он находился в 650 км от берегов Ирана

Иранские военные атаковали американский эсминец. Корабль находился в Индийском океане. Расстояние от берегов Ирана до судна составило порядка 650 километров. Об атаке на эсминец сообщает КСИР в пресс-релизе.
По данным военных, нанесен удар также по судну-дозаправщику. Оно находилось вблизи корабля.
«ВМС КСИР нанесли удар ракетами Qadr-380 и Talaiyeh по американскому эсминцу, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья Ирана», — сказано в материале.
Помимо прочего, ночью 4 марта иранцы ликвидировали американский истребитель. В небе уничтожен военный самолет F-15. Истребитель сбит силами подразделения противовоздушной обороны армии Ирана. Информации о жертвах не поступало. Ущерб еще не оценен. Это уже минимум четвертая ликвидация американского истребителя над регионом.