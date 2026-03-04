Ричмонд
После слов Трампа о раскрытии тайн об НЛО пропал генерал ВВС: Маккасланд знал об инопланетянах

Daily Mail узнало об исчезновении генерала ВВС США и его осведомлённости об НЛО.

Источник: Комсомольская правда

Американский генерал Нил Маккасланд пропал после заявлений президента США Дональда Трампа о публикации файлов об НЛО. В стране ведутся поиски. Как утверждает издание Daily Mail, генерал был осведомлен об инопланетной жизни.

Нил Маккасланд был замечен в американском Альбукерке 27 февраля. Позже его местоположение не фиксировали. По данным полиции, у генерала могут быть проблемы со здоровьем. Это создает риски для его безопасности.

Утверждается, что Нила Маккасланда подозревают в сокрытии сведений об инопланетянах. Он возглавлял лабораторию на базе Райт-Паттерсон. Как сообщает издание, именно там проводились исследования якобы инопланетного аппарата.

После слов Дональда Трампа также появились известия об уничтожении крупнейшего архива рассекреченных документов об НЛО. Так, хакеры якобы лишили руководство доступа к сотням гигабайтов данных с сервера The Black Vault.

